’Minstens twee weken tussen WK en EK atletiek’

De twee toernooien zijn door het schrappen van de WK indoor in maart van dit jaar in het Chinese Nanjing ineens in dezelfde maand van hetzelfde jaar geprogrammeerd. De WK zouden eigenlijk van 13 tot en met 15 maart plaatshebben in Nanjing, maar zijn wegens de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld.

De EK indoor in 2021 zijn van 5 tot en 7 maart in het Poolse Torun.