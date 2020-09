WK wielrennen eind september op racecircuit Imola

De WK zouden eigenlijk plaatsvinden in het Zwitserse Aigle-Martigny, maar vanwege de verscherpte coronamaatregelen in dat land moest de internationale wielrenunie UCI op zoek naar een andere locatie.

Op de openingsdag staat de individuele tijdrit voor vrouwen op het programma, een dag later gevolgd door de tijdrit voor de mannen. Op zaterdag 26 september is de wegrace voor de vrouwen, de mannen strijden een dag later om de regenboogtrui.

Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus besloot de UCI alleen de elitecategorieën te laten uitkomen omdat de meerderheid van dat peloton al in Europa koerst. Veel renners uit de beloften- en juniorencategorieën zouden momenteel niet in staat zijn naar Italië af te reizen vanwege tal van reisrestricties.

De start en finish van alle wedstrijden zijn op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, het racecircuit waar tot en met 2006 de Grote Prijs van San Marino in de Formule 1 werd gehouden. Dit jaar keert Imola op 1 november terug op de vanwege het coronavirus ingekorte kalender met de GP van Emilia-Romagna. „Het was een uitstekend bid, in een zeer korte tijd opgesteld”, zei UCI-voorzitter David Lappartient. De andere kandidaten waren het Toscaanse Peccioli, de Italiaanse kustplaats Alba Adriatica en de Franse regio Haute-Saône. „De keuze voor Italië heeft ook een symbolische waarde. In een land dat zwaar getroffen is door de Covid-19-pandemie is het een teken van een terugkeer naar het normale leven.”

De WK werden eerder in 1968 in Imola gehouden, toen veroverden de Italiaan Vittorio Adorni en de Nederlandse Keetie van Oosten-Hage de wereldtitels.

De mannen rijden negen rondes over een parcours van 28,8 kilometer met daarin twee lastige hellinkjes van samen 3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent. De vrouwen leggen vijf ronden af. De UCI streefde ernaar een parcours van eenzelfde zwaarte te presenteren als dat van Aigle-Martigny. De tijdritten gaan over een grotendeels vlak parcours van 32 kilometer.