Bijzondere dubbelrol voor ex-Feyenoorder Nuri Sahin

Sahin, die tot nu toe alle wedstrijden in de basis was begonnen dit seizoen, heeft meteen een contract voor vijf seizoenen gekregen. Sahin bepaalt zelf wanneer hij zijn schoenen aan de wilgen hangt en permanent in de dug-out plaatsneemt, heeft voorzitter Aziz Cetin in de Turkse pers laten weten.

Antalyaspor, dat vorig seizoen nipt ontsnapte aan degradatie, staat nu opnieuw in de onderste regionen. Een nederlaag tegen Adana Demirspor kostte trainer Yanal de kop.

De in het Duitse Lüdenscheid geboren Sahin debuteerde op zijn zestiende voor Borussia Dortmund in de Bundesliga, waarmee hij toen de jongste debutant ooit was. Op voorspraak van Bert van Marwijk, die hem kende van zijn periode bij BVB, werd Sahin in het seizoen 2007/2008 gehuurd door Feyenoord. In 2011 werd hij van Borussia Dortmund getransfereerd naar Real Madrid, waar Sahin nauwelijks aan bod kwam.

Via een tussenstop bij Liverpool, waar hij ook niet veel speelde, keerde hij terug bij Borussia Dortmund. Na twee seizoenen bij Werder Bremen is de 52-voudig Turks international sinds vorig jaar actief bij Antalyaspor.