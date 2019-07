Tour komt oververhitte renners tegemoet

Zo worden er al bidons à volonté toegelaten bij de neutrale start en zal de tijdslimiet niet berekend worden op basis van de eindtijd van de winnaar, maar op die van het peloton.

Na afloop van de zestiende etappe klaagden al veel renners over de hitte. Zo ook Steven Kruijswijk: „Als het zo vreselijk warm is, valt daar bijna niet tegen aan te drinken of te koelen. Je moet zuinig zijn met je krachten, zo’n dag als vandaag hakt er echt in.”

Er bestaat een weerprotocol van de Internationale wielerbond UCI, waaronder ook extreme hitte valt. Er wordt echter geen maximale temperatuur bij vermeld. „Ik moet er niet aan denken dat dit in een bergrit gebeurt”, maakte ook Peter Sagan zich zorgen. „Dat is simpelweg dodelijk. De rennersvakbond CPA moet iets ondernemen. In deze extreme hitte kunnen we echt niet verder.”

„Dit lijkt me niet echt gezond”, vervolgt Kruijswijk. „Misschien moet er nagedacht worden om in te grijpen bij extreme hitte. Ik weet ook niet de oplossing meteen en ik snap dat het niet gemakkelijk is. Misschien is het inkorten van de etappe een oplossing. Bij zulke temperaturen moet er aan de gezondheid van de renners gedacht worden. Het moet allemaal wel verantwoord blijven. Ik ben de etappe verder wel goed doorgekomen, maar je moet niet te veel van zulke dagen hebben.”