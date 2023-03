Feyenoorder Kökcü was ’wel klaar met praatjes Ajax’: ’Geen woorden, maar daden’

„Ik was er wel klaar mee, met al dat praten vooraf door Ajax dat zij altijd de beste zijn. We hebben het op het veld laten zien.”

Kökcü gaf wel toe dat Ajax in de eerste helft wat agressiever was. „Maar het was voor veel van onze spelers de eerste keer uit bij Ajax met vijandig publiek, dat kan van invloed zijn geweest in deze belangrijke wedstrijd. In de kleedkamer hield de trainer zijn praatje, hij zette het beter neer en wij weten dat we een achterstand kunnen ombuigen. Het was zaak ons eigen voetbal te spelen.”

Kökcü nam kort voor tijd de corner, waarbij David Hancko de bal met het hoofd verlengde naar Lutsharel Geertruida, die de winnende goal inkopte. „Lutsharel is een geboren Rotterdammer en hij is waar de club voor staat. Een echte Feyenoorder, een goede jongen.”

Slot: ’We staan er fantastisch voor’

Trainer Arne Slot erkende dat Feyenoord zondag in Amsterdam een grote stap naar de landstitel heeft gezet. „We staan er ontzettend goed voor”, zei Slot na de eerste zege sinds 2005 in de Johan Cruijff ArenA op Ajax: 2-3. „Dat we meedoen om het kampioenschap durf ik wel te zeggen. En dat we er fantastisch voor staan ook.”

Feyenoord sloeg een gat van 6 punten met de regerend landskampioen. Acht wedstrijden voor het einde van de competitie lonkt de titel voor de Rotterdammers. „We boeken hier een geweldige overwinning. We weten hoeveel moeite het elke keer kost om te winnen. Daar is niets mis mee, dat doen we graag”, zei Slot. „Ik heb vandaag een fysieke prestatie gezien die ook tot de verbeelding spreekt. Als we kunnen blijven leveren en niemand geblesseerd raakt, dan staan we er echt heel goed voor.”

Slot beaamde bij ESPN dat zijn linksback Quilindschy Hartman al vroeg in de wedstrijd ontsnapte aan zijn tweede gele kaart. Niet lang daarna wisselde hij Hartman. „Hij kwam goed weg, de scheidsrechter had opnieuw geel kunnen geven”, aldus Slot. „Al moet je dan ook die eerste gele kaart analyseren. Daar gingen drie overtredingen aan vooraf. Iedereen snapt dat je niet lekker meer voetbalt als je een overtreding hebt gemaakt die je tweede gele kaart had kunnen zijn. Dan kan je niet meer tegen Kudus spelen, een man die qua individuele klasse zo ongelooflijk goed is.”

Wieffer gaat met een heerlijk gevoel naar Oranje

Mats Wieffer meldt zich maandag met een heerlijk gevoel voor het eerst bij het Nederlands elftal. „Veel beter dan het nu gaat, dat kan bijna niet”, jubelde de middenvelder na de uitzege van Feyenoord op Ajax: 3-2. „Het is allemaal heel onwerkelijk. Maar je hoort mij niet klagen.”

Wieffer was slechts 5 jaar oud toen Feyenoord voor het laatst van Ajax in de Johan Cruijff ArenA won (2-1). Salomon Kalou en Dirk Kuijt scoorden op 28 augustus 2005 in Amsterdam. Dit keer was Lutsharel Geertruida de gevierde man, met zijn winnende treffer in de 87e minuut. „Maar volgens mij redde Timon vlak voor dat doelpunt ook fantastisch”, doelde de 23-jarige Wieffer op een mooie redding van zijn doelman Wellenreuther op een inzet van Mohammed Kudus.

„In de eerste helft speelden we veel te veel ’lange ballen’ richting onze spits”, zei Wieffer. „Daar moeten we het niet van hebben. In de tweede helft hebben we het veel beter gedaan. Ik denk dat we op basis van de tweede helft niet onverdiend gewonnen hebben. Dit is een belangrijke zege in de titelrace. We staan 6 punten voor op Ajax, met nog acht duels te gaan. Maar we zijn er nog lang niet.”

Bondscoach Ronald Koeman heeft Wieffer opgeroepen voor de komende duels van Oranje in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar. Hij is tevreden over de samenwerking tussen Frenkie de Jong en Marten de Roon, maar is ook op zoek naar een jongere compagnon voor De Jong op het middenveld. Wieffer speelde vorig seizoen nog voor Excelsior. „Ik besef soms ook niet wat er allemaal gebeurt”, zei hij. „Maar ik ga met een heerlijk gevoel naar Oranje.”