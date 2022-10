Thorsdottir baalt van WK-optreden: ’Er overheerste vooral veel verdriet’

Zondagavond wilde de turnster om die reden even niet met de pers praten. „Er overheerste vooral veel verdriet”, zei de 24-jarige Thorsdottir een dag later. „Hoe heeft het mis kunnen gaan? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Ik had het zó anders voor ogen. Maar dit was gewoon niet mijn wedstrijd. Ik ben blij dat we als team wel iets goeds hebben neergezet (negende) en dat er vijf finales zijn gehaald. Het ging gewoon minder bij mij.”

Thorsdottir, die in Liverpool voor het eerst sinds de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio weer op het internationale podium stond, kende een sterke start aan brug. „Die flow wilde ik doorpakken. Maar bij balk voelde ik me al ’shaky’ aan de start. Het is lastig zoiets uit te schakelen”, verklaarde ze de twee vallen. „Op vloer waren mijn benen opeens ’op’, waardoor ik bij de laatste serie viel. Als ik op mijn voeten was geland, lagen er echt kansen. Ik kan mijn vinger er nog niet even op leggen. Het is een ’wat als’ kwestie. Ik moet het nu een plekje geven en de goede dingen eruit halen. Dat kost tijd.”

Toch relativeerde ze later ook. „Er is veel gebeurd”, zei Thorsdottir, doelend op de afgelopen twee jaar. Haar oud-coach Patrick Kiens, met wie ze vrijwel haar hele loopbaan samenwerkte, was een van de turncoaches die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Kiens mocht haar om die reden niet begeleiden in Tokio en verkaste uiteindelijk naar Oostenrijk. Na de Spelen twijfelde Thorsdottir lang over haar turntoekomst. „Uiteindelijk besloot ik om naar Rotterdam te gaan en mijn loopbaan voort te zetten. Ik had een goed voortraject. Dit is pas het begin. Misschien moet ik niet te streng zijn en mezelf de tijd gunnen. Er zit voldoende potentie in voor de komende jaren. Dat heb ik hier wel gezien.”