Van Gerwen vastbesloten om iets recht te zetten

Van Gerwen was in Blackpool in 2015 en 2016 wel de beste door in de finale van respectievelijk James Wade en Phil Taylor te winnen. Bij de laatste editie sneuvelde de drievoudig wereldkampioen al in de eerste ronde tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan. Een jaar eerder ging het in de kwartfinales mis tegen Taylor. Zijn weg naar nieuw succes begint dit keer zondag met een confrontatie in de eerste ronde tegen Steve Beaton.

„Bij de grote toernooien heb ik dit jaar goed gepresteerd”, aldus Van Gerwen, die ondanks de mindere resultaten van de afgelopen periode vol vertrouwen aan de World Matchplay begint. „Ik heb het WK, The Masters en de Premier League gewonnen. Dat is niet slecht, denk ik.” De laatste maanden gaat het allemaal iets minder bij de topdarter uit Vlijmen. Zo verspeelde hij bij de German Darts Masters op onverklaarbare wijze een 5-1 voorsprong tegen Martin Schindler en verloor daardoor met 5-6. „Bij de laatste paar toernooien viel het niet mijn kant op”, stelt Van Gerwen. „Maar dat kan in darts gebeuren en dat geeft aan dat je altijd goed moet presteren.”

Titelverdediger

Gary Anderson is in Blackpool de titelverdediger. De Schot beleefde vanwege zijn rugklachten nog geen al te best jaar en stond zelfs maanden aan de kant. „Ik ben blij dat ik weer op het podium sta, maar het zal nog even duren voordat ik weer mijn contante niveau weet te behalen”, aldus Anderson, die zaterdagavond in de eerste ronde Danny Noppert treft. „Ik heb niet veel gespeeld, maar mijn lichaam voelt goed.”

Gary Anderson hoopt bij de World Matchplay zijn titel te prolongeren. Ⓒ PDC

Programma World Matchplay - eerste ronde

Zaterdag (vanaf 20:00 uur)

Nathan Aspinall - Mervyn King

Gerwyn Price - Stephen Bunting

Gary Anderson - Danny Noppert

Rob Cross - Chris Dobey

Zondag (vanaf 14:00 uur)

Darren Webster - Krzysztof Ratajski

Dave Chisnall - Max Hopp

Ian White - Joe Cullen

Michael Smith - Jamie Hughes

Zondag (vanaf 20:30 uur)

James Wade - Jeffrey de Zwaan

Mensur Suljovic - Jermaine Wattimena

Michael van Gerwen - Steve Beaton

- Steve Beaton Adrian Lewis - Glen Durrant

Maandag (vanaf 20:00 uur)

Jonny Clayton - Keegan Brown

Simon Whitlock - John Henderson

Daryl Gurney - Ricky Evans

Peter Wright - Vincent van der Voort