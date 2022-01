Sport Kort: PEC-middenvelder Lagsir (18) lang aan de kant met knieblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

PEC-middenvelder Lagsir (18) lang aan de kant met knieblessure

15.42 uur: Voor PEC Zwolle-middenvelder Samir Lagsir is het Eredivisie-seizoen al afgelopen. Hij heeft vorige week op trainingskamp een zware knieblessure opgelopen en moet worden geopereerd, zo maken de Zwollenaren bekend. De 18-jarige Lagsir speelde dit seizoen vijf competitiewedstrijden, allemaal als invaller. Hij scoorde één keer.

Lagsir maakte vorig seizoen zijn competitiedebuut voor PEC. Toen kwam hij tot vier wedstrijden in de Eredivisie.

PEC Zwolle staat met 6 punten uit achttien duels laatste in de competitie.

Boetes voor PEC Zwolle en RKC voor afsteken vuurwerk

14.31 uur: PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben van de aanklager betaald voetbal boetes gekregen omdat hun supporters in de eerste seizoenshelft een paar keer vuurwerk afstaken. PEC Zwolle moet 10.000 euro betalen, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. RKC kreeg een boete van 7500 euro, ook voor de helft voorwaardelijk.

PEC Zwolle, de hekkensluiter van de Eredivisie, wordt beboet voor het afsteken van vuurwerk en het gooien van bekers bier op het veld door de aanhang in de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo en SC Cambuur. RKC krijgt straf voor hetzelfde vergrijp in de duels met Sparta Rotterdam en Willem II. Supporters van Sparta staken ook vuurwerk af bij de wedstrijd in Waalwijk en dat leverde de Rotterdamse club een voorwaardelijke boete van 3750 euro op.

Tijdens de eerste seizoenshelft vonden in de voetbalstadions regelmatig wanordelijkheden plaats. Heel wat wedstrijden moesten tijdelijk worden stilgelegd. De KNVB besloot daarop de straffen actiever naar buiten te brengen, om duidelijk te maken dat onder meer het afsteken van vuurwerk en gooien van bekers bier consequenties heeft.

Succesvolle coach Koenen weg bij volleybalsters Sliedrecht

14.22 uur: Vera Koenen stopt na dit seizoen als coach van de volleybalsters van Sliedrecht. De 55-jarige Koenen is bezig aan haar vierde seizoen bij Sliedrecht, waarmee ze de afgelopen jaren vrijwel alle prijzen pakte die er te winnen zijn: de landstitel in 2019 en 2021, twee nationale bekers en vier keer de Supercup. Het seizoen 2019-2020 werd als gevolg van de coronapandemie afgesloten zonder kampioen.

„Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat we na vier enorm succesvolle seizoenen beide toe zijn aan iets nieuws”, zegt voorzitter Cees Boer van Sliedrecht Sport.

Koenen speelde zelf bijna driehonderd interlands voor Oranje, waarmee ze meedeed aan de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. „Na vier prachtige jaren gaan we ieder ons eigen weg”, zegt Koenen. „Dat is goed, want na vier jaar ligt verzadiging op de loer. Heel graag blijf ik actief in het volleybal. Ik ben benieuwd wat er in de toekomst op mijn volleybalpad komt. Tot die tijd maken we er een fantastische eindsprint van.” Sliedrecht gaat ook nu weer aan kop in de Eredivisie en maakt kans op de beker.

Handbalbondscoach roept Blaauw (19) op voor EK na besmettingen

10.39 uur: Bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse handballers heeft met Niko Blaauw op het laatste moment een nieuwe speler toegevoegd aan zijn selectie voor het EK, dat donderdag begint. De 19-jarige handballer komt bij de groep omdat Florent Bourget in isolatie moest vanwege twee positieve testen op het coronavirus. De rest van de groep is negatief getest en vliegt later op dinsdag naar Boedapest.

Een andere speler van de handballers, Ephrahim Jerry, bleek eerder al besmet met het coronavirus. Hij zit nog in quarantaine in Zweden, waar Oranje vorige week was voor twee oefeninterlands. Het tweede duel ging niet door vanwege coronaperikelen. Donderdag speelt Oranje de openingswedstrijd op het EK tegen gastland Hongarije. Daarna volgen in de groepsfase duels met Portugal en IJsland.

De bondscoach liet eerder al weten dat het coronavirus de voorbereiding op het EK flink heeft verstoord. „De afgelopen dagen hebben we de focus helaas moeten verleggen van handbal naar corona”, zei Richardsson. „We zijn alleen maar bezig met hoe we corona zo goed mogelijk kunnen beheersen. Ik kan je verzekeren dat we alles doen om verspreiding te voorkomen.”

Van de Zandschulp direct uitgeschakeld in Adelaide

10.10 uur: Voor tennisser Botic van de Zandschulp heeft zijn laatste voorbereidingstoernooi op de Australian Open slechts één ronde geduurd. De nummer 56 van de wereld moest het in de openingsronde van het ATP-toernooi in Adelaide afleggen tegen de Hongaar Marton Fucsovics: 3-6 6-7 (4).

Van de Zandschulp bereikte vorige week in Melbourne de kwartfinales. Hij liet daarin tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov twee matchpoints onbenut. In Adelaide trof hij met Fucsovics de nummer 38 van de wereld.

De Nederlander leverde halverwege de eerste set zijn servicebeurt in, waarna de Hongaar de set naar zich toetrok. In de tweede set werd Van de Zandschulp op 2-2 opnieuw gebroken, maar hij brak direct terug. Bij een voorsprong van 4-3 kreeg de 26-jarige Gelderlander opnieuw een breakpoint. Fucsovics wist zijn service echter te behouden en besliste de partij in de tiebreak, na bijna 2 uur spelen.

Van de Zandschulp is net als Tallon Griekspoor rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open. Griekspoor zou deze week in Sydney spelen, maar hij trok zich terug vanwege een teenblessure. Om dezelfde reden moest de nummer 62 van de wereld zich vorige week afmelden voor zijn duel met Rafael Nadal in de kwartfinales in Melbourne.