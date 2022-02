’Sébastien Haller wordt fenomeen’

DOEL

„Janis Blaswich pakte voor Heracles echt de punten tegen FC Utrecht. Dat deed Yanick van Osch ook voor Fortuna Sittard, maar Blaswich laat zich echt al over langere tijd laten gelden. Een heel belangrijke schakel voor Heracles.”

DEFENSIE

„Als rechtsback kies ik voor Noah Fadiga, ook van Heracles. Hij was op een heel goede manier betrokken bij de goal tegen FC Utrecht, met een uitgestelde pass en een goede opening. Dat zit in principe niet in het basispakket van een rechtsback, dus daarmee heeft hij meerwaarde. Een goede voetballer op die positie, met drang naar voren. Met zijn snelheid kan hij ook in defensief opzicht veel corrigeren.”

„Marco Rente van Heracles was ook erg goed, maar op deze positie kun je echt niet voorbij aan Jurriën Timber bij Ajax. Zó degelijk verdedigend en op snelheid sterk in de één-tegen-één. Zijn inspeelpasses keihard tussen de linies door en doordat hij het spel verlegde, zag je dat de ruimtes op een gegeven moment groter werden voor Ajax. Het is dan op een gegeven moment niet meer aan te lopen voor een tegenstander. Wat er nu allemaal in Amsterdam gebeurt, is heel flitsend.”

„Sam Beukema van AZ is de linker centrale verdediger. Twee keer scoren op bezoek bij zijn oude club Go Ahead Eagles, de ereronde na afloop voor zijn oude supporters, met de handen verontschuldigend omhoog. Hij speelt nog niet zo lang in de basis, maar deze plek in het elftal van de week is dikverdiend.”

„Bjorn Meijer van FC Groningen is pas 18 jaar, maar doet het daar heel goed als linksback. Overtuigend, zowel verdedigend als aanvallend, en hij heeft een goed linkerbeen. Hij manifesteert zich. FC Groningen verloor weliswaar, maar statistisch gezien is het bizar dat Fortuna daar met de punten wegliep.”

MIDDENVELD

„Ik stel hem op als rechtshalf, maar puur omdat hij echt in het elftal móét: Steven Berghuis. Hij is zó op zijn gemak bij Ajax. Hij is leuke dingen aan het doen en geniet van de manier van voetballen daar. Bij Feyenoord moest hij zichzelf misschien iets te veel forceren, omdat zo veel van hem moest komen. Nu is hij vrij. Hij is nog beter geworden dan hij bij Feyenoord al was.”

„Ik verkies Thom Haye van SC Heerenveen na zijn binnenkomer daar boven Ibrahim Sangaré van PSV. Je vraagt je na zo’n stap vanuit NAC toch af of hij het ook kan laten zien in de Eredivisie en hij lijkt het zich eigen te hebben gemaakt écht van waarde te kunnen zijn. Dit is echt een andere speler dan de jongen die ooit bij AZ hangend op rechts stond. Als middenvelder die de opbouw verzorgt, speelde hij nu in een team in misère goed, dus het kan nóg beter worden.”

„Als linkshalf kies ik voor Mees de Wit van PEC Zwolle. Hij valt op. Een linkspoot, creatief en hij kan ook vervelend zijn voor een tegenstander. Bij zijn goal liet hij zien dat-ie kan voetballen. Het bijsluiten, meters maken, zichzelf naar zijn goede been vrijspelen met de kapbeweging en dan die bal liften: daar zat voetbal in.”

De wedstrijdbal is voor Sébastien Haller, die drie doelpunten maakt tegen FC Twente. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AANVAL

„Op rechtsbuiten kies ik voor Noni Madueke van PSV. Hij laat net als Antony bij Ajax zien van Europees niveau te zijn. Madueke is jong, net teruggekomen van weer een blessure en laat dan dít zien tegen Vitesse. Jongens die met een actie een overtal kunnen creëren, die zijn zeldzaam. Zowel op snelheid als in de bal is hij goed en dit soort jongens maakt op elk niveau het verschil. Ook in Europees verband.”

„Sébastien Haller van Ajax is mijn spits én speler van de week, met drie goals tegen FC Twente. Hij is een fenomeen aan het worden. Hij is overal bij betrokken en zo stoïcijns. Men was in het begin over het algemeen sceptisch, maar daar denkt iedereen inmiddels wel anders over, denk ik. Hij is geen stylist als Marco van Basten, maar overlegt bizarre statistieken. Omdat hij elk moment wéér voor die goal komt, wéér bij die paal opduikt en wéér die juiste loopactie maakt.”

„Daishawn Redan van PEC Zwolle was vroeger een belofte en eigenlijk al afgeschreven. Maar moet je nu zien: met een goede trainer doet hij het heel erg goed, als je zo aanvallend wil spelen als Dick Schreuder nu bij PEC. Redan bloeit op. Hij was steeds dreigend en had een heel grote invloed op het duel met zijn goal en twee assists.”