Sport Kort: FC Groningen bevestigt komst Joey Pelupessy

Pelupessy derde aanwinst voor nieuwe seizoen van FC Groningen

15.44 uur: Joey Pelupessy vervolgt zijn loopbaan bij FC Groningen. De 28-jarige middenvelder komt over van het Turkse Giresunspor en heeft zijn handtekening gezet onder een contract van drie seizoenen, dat bij aanvang van het nieuwe voetbaljaar ingaat.

Pelupessy is na Ragnar Oratmangoen en Nordin Musampa de derde aanwinst van FC Groningen voor het nieuwe seizoen. Hij speelde eerder in Nederland voor FC Twente en Heracles Almelo. Daarna droeg hij het shirt van Sheffield Wednesday. FC Groningen probeerde Pelupessy al eerder naar Euroborg te halen, maar die pogingen mislukten om verschillende redenen.

"Nu is het ons alsnog gelukt", beseft technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Joey is een ervaren speler en zit in een leeftijdscategorie waarin het voor ons moeilijk is kwaliteit te vinden. Hij zorgt voor balans in een elftal en spreekt medespelers aan binnen en buiten de lijnen. Hij is een zeer goede prof, die ons goed kan helpen in het realiseren van onze sportieve ambities in de komende jaren."

Britse regering wil beter inzicht in geldstromen Premier League

14.40 uur: De Britse regering wil een autoriteit oprichten die het financiële beleid van clubs uit de Premier League in de gaten gaat houden. Zo wil de overheid meer controle krijgen over de geldstromen van de beste voetbalclubs van Engeland.

De Britse regering liep naar eigen zeggen ook het afgelopen jaar te vaak achter de feiten aan. De mislukte invoering van de Super League, de overname van Newcastle United door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië en de financiële problemen van Derby County werden laat ontdekt.

De Premier League heeft al laten weten dat het nauw wil samenwerken met de regering. Maar de clubs zien niets in een nieuwe toezichthouder.

Schaatsploeg Team IKO legt sprinter Esders vast

10.00 uur: Schaatsploeg Team IKO heeft Gijs Esders vastgelegd. De 29-jarige sprinter komt over van het Gewest Fryslan en heeft een contract getekend voor een jaar.

"Er wordt een frisse start gemaakt bij Team IKO waar ik graag onderdeel van wil zijn", aldus Esders. "Daarnaast is Team IKO een ambitieuze ploeg waar alles aanwezig is om tot een mooie samenwerking te komen. Ik ben dankbaar voor de kans en kijk ernaar uit om mij in deze omgeving verder te ontwikkelen als schaatser."

Esders zegde vlak voor aanvang van vorig seizoen zijn contract op bij Reggeborgh. "Het was een een moeilijke beslissing, de combinatie Gijs Esders en Team Reggeborgh was niet de juiste", zei Esders in oktober van vorig jaar.

Tennisser Alcaraz naar negende plaats wereldranglijst

08.09 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is op de wereldranglijst gestegen naar de negende plaats. De pas 18 jaar oude Alcaraz schreef afgelopen weekend het graveltoernooi van Barcelona op zijn naam.

Alcaraz is de jongste speler die de top 10 van de mondiale ranking bereikt sinds Rafael Nadal in 2005. Zijn illustere landgenoot deed dat destijds ook na het winnen van het toernooi in Barcelona.

Botic van de Zandschulp verbeterde zijn beste ranking met één plek. Hij is nu de mondiale nummer 40. Afgelopen week kwam Van de Zandschulp niet in actie in Barcelona. Hij doet deze week wel mee in München. Tallon Griekspoor is de nummer 56 op de wereldranglijst. Hij steeg ook één plaats.

Bij de vrouwen verstevigde de Poolse Iga Swiatek haar nummer 1-positie door het WTA-toernooi van Stuttgart te winnen. Achter haar is de Spaanse Paula Badosa de nieuwe nummer 2. Badosa wisselde van plek met de Tsjechische Barbora Krejcikova, die nu derde staat.

Arantxa Rus is op plek 74 de beste Nederlandse tennisster.

Wesley Koolhof nummer 1 jaarwereldranglijst dubbelspel

07.59 uur: Tennisser Wesley Koolhof is in het dubbelspel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst die wordt gebaseerd op de prestaties van dit jaar. In de zogenoemde ’Doubles Race’ nam hij met zijn Britse partner Neal Skupski de koppositie over van de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis, die begin dit jaar de dubbeltitel pakten op de Australian Open.

De 33-jarige Koolhof is bezig aan een sterk seizoen. Hij won dit jaar al drie toernooien, in Melbourne, Adelaide en Doha. Afgelopen weekend verloor hij de eindstrijd in Barcelona.

Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Omdat de resultaten van Koolhof eind vorig jaar tegenvielen, staat hij op de reguliere wereldranglijst 15e.

De jaarranglijst bepaalt welke teams zich plaatsen voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels.

Pelicans in play-offs NBA op gelijke hoogte met Suns

07.54 uur: De basketballers van New Orleans Pelicans zijn in de play-offs van de NBA op gelijke hoogte gekomen met Phoenix Suns. De Pelicans wonnen in het eigen Smoothie King Center het vierde duel met 118-103 en brachten daarmee de stand op 2-2.

Bij de Pelicans was Brandon Ingram goed voor 30 punten en Jonas Valanciunas nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Suns was Deandre Ayton met 23 punten de topschutter.

Miami Heat, als eerste geplaatst in de Eastern Conference, nam tegen Atlanta Hawks een 3-1-voorsprong door in Atlanta met 110-86 te winnen. Jimmy Butler had met 36 punten een belangrijk aandeel in de overwinning.

De club die als eerste vier wedstrijden wint, plaatst zich voor de volgende ronde van de play-offs.