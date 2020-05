Bergkoning Kroon neemt Giro-miss te grazen

Karsten Kroon: „Hoe vaker ik terugkeerde voor een groene trui, hoe opzichtiger haar afkeer van me werd.” Ⓒ DE TELEGRAAF

Op 22 mei 2000, ’s middags na de achtste etappe van de Giro, kwam Karsten Kroon bijna twintig minuten na ritwinnaar Francesco Casagrande over de streep in Abetone. Niks raars aan die uitslag: met de hoogste cols had de Drent z’n hele wielercarrière flink ruzie. Maar hij was wel al zeven dagen de bergkoning van de ronde, iets waar niet iedereen even verheugd op reageerde.