Michael van Gerwen: ’Het kan niet altijd makkelijk gaan’

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

De grote vraag tijdens de komende zes aaneengesloten speeldagen in de Premier League Darts is hoe Michael van Gerwen de tweede coronabreak heeft verteerd. Zijn laatste optreden van een maand geleden was ver beneden zijn niveau, maar in de meeste gevallen slaat Mighty Mike na een deceptie des te harder terug. Zijn concurrenten moeten op hun hoede zijn, ook al geloven zij tegenwoordig steeds meer in hun kansen tegen de voorheen meedogenloze Van Gerwen.