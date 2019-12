Complimenten voor debuterende interim-trainer Oosting

Joseph Oosting Ⓒ ANP Sport

ARNHEM - Interim-trainer Joseph Oosting kende een Eredivisiedebuut met een hoogstnoodzakelijke plaspauze en een welkom punt, waarmee de nederlagenreeks van vijf duels werd beëindigd. De Emmenaar kreeg na afloop van de 0-0 tegen Feyenoord van Vitesse-spelers complimenten voor de manier waarop hij zijn ploeg tactisch had voorbereid, een plan dat vooral in de eerste helft goed had gewerkt. Vitesse was in de eerste 45 minuten Feyenoord de baas, kreeg volop kansen om de score te openen, maar verzuimde dat. Met name Tim Matavz mocht zich dat aanrekenen, want de spits miste vanaf elf meter.