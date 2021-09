Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach kreeg na zege op Turkije veertig tot vijftig ’chaps’ Louis van Gaal laat zijn kwetsbare kant zien: ’Gaat je niet in je kouwe kleren zitten’

Louis van Gaal in conclaaf met de vierde official. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Oranje-bondscoach Louis van Gaal heeft genoten van zijn terugkeer in het trainersvak na vijf jaar als pensionado. „Het was een fantastische week, zowel voor de spelers als voor mij en mijn staf.” Maar de eerste negen dagen van zijn derde periode als bondscoach van Oranje zijn ook heel zwaar geweest, benadrukte de 70-jarige herintreder. „Het was heel vermoeiend. We hebben veel gesprekken gehad, dat gaat je niet in je kouwe kleren zitten. En drie wedstrijden in een week is voor de spelers zwaar, maar ook voor de staf”, vond de ervaren trainer, die meestal vol bravoure is en de spierballen graag laat rollen, maar na het duel met Turkije ook een kwetsbare kant liet zien.