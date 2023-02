Premium Het beste van De Telegraaf

The Freeze alvast in vorm als titelverdediger van lonkende UK Open Noppert nog beter in 2023? ’Eerste titel een hele goede start’

Door Robin Jongmans

Danny Noppert is begin maart titelverdediger op de UK Open. Ⓒ ANP/HH

Danny Noppert heeft zijn eerste PDC-titel van 2023 op zak. ’s Werelds nummer acht en daarmee de nationale nummer twee, versloeg zondagavond Simon Whitlock in de finale van Players Championship 2 met 8-3 in legs. In het Engelse Barnsley legde hij de basis voor een mogelijk opnieuw uitstekend jaar, drie weken voor de UK Open, waar hij begin maart als titelverdediger naar afreist.