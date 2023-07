Christian Prudhomme: ’’MvdP’ op zulke momenten zelfs in Frankrijk populairder dan Alaphilippe en Pinot samen’

Als Tour-baas Christian Prudhomme een onderwerp krijgt aangereikt waar hij enthousiast over is, gaat hij all-in. Op de laatste rustdag raakt hij niet uitgepraat over het koninklijke duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Er wordt zichtbaar een gevoelige snaar bij hem geraakt als het over Mathieu van der Poel gaat. Tevens is hij lyrisch over de inmiddels gestopte Tom Dumoulin, met wie Prudhomme iets bijzonders gemeen heeft.

Christian Prudhomme: „De intense strijd tussen Pogacar en Vingegaard maakt deze Tour zo speciaal.” Ⓒ ANP/HH