Oranje zakt naar zevende plaats op wereldranglijst voetbal

De top 3 is ongewijzigd. Wereldkampioen Argentinië voert de ranglijst aan, gevolgd door Frankrijk en Brazilië. Ook België zakte een plek, van de vierde naar de vijfde plaats. Engeland daarentegen klom naar de vierde plaats.

Het team van bondscoach Ronald Koeman kon eerder deze maand in eigen land geen indruk maken in de finaleronde van de Nations League. Oranje verloor in de halve finale van Kroatië met 4-2 en in de troostfinale van Italië met 3-2.