Guardiola en Messi doneren miljoenen euro’s in strijd tegen coronavirus

Guardiola, die momenteel in zijn huis in Barcelona bivakkeert, heeft de afgelopen dagen met zijn advocaten overleg hoe hij het beste zijn geld kon gebruiken tegen corona. Het gaat uiteindelijk naar de campagnes van de Medical College of Barcelona en de Angel Soler Daniel Foundation, meldt BBC.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Dinsdag kwam naar buiten dat er 2696 mensen daar zijn overleden en bijna 40.000 besmet met het coronavirus. Zeker in Catalonië zijn veel mensen besmet geraakt. Het gedoneerde geld moet gebruikt gaan worden om medische apparatuur en beschermende materialen voor het ziekenhuispersoneel te regelen.

Volgens Mundo Deportivo heeft Messi twee miljoen euro gedoneerd. Eén voor een ziekenhuis in Spanje en één voor een ziekenhuis in zijn thuisland Argentinië. Eerder doneerden onder anderen Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic en Robert Lewandowski ook al grote bedragen.