Paris Saint-Germain ontsnapt mede door voormalig Roda-speler aan puntenverlies

Vanwege interlandverplichtingen kon Mauricio Pochettino vrijdagavond geen beroep doen op Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Leon Paredes en Keylor Navas. Ondanks de afwezigheid van het vijftal begon Wijnaldum voor de derde wedstrijd op rij op de bank bij PSG.

De Nederlander liet vorige week nog weten het moeilijk te hebben met zijn reserverol: „Het is wel wennen voor mij natuurlijk. Ik heb de laatste jaren, na mijn rugblessure, heel veel gespeeld. Ook omdat ik altijd fit was en het volgens mij heel goed deed. Dit is weer wat anders”, zei Wijnaldum in Zeist. „Paris Saint-Germain is voor mij een nieuwe stap en daar heb je heel veel zin in. Dan gebeurt dit. Ik ben ook wel een vechter. Ik ga er alles aan doen om het om te keren. Maar het is wel moeilijk, ja.”

Tien minuten voor rust kwam PSG verrassend op achterstand. Na een strakke voorzet kon Angelo Fulgini bij de tweede paal zijn ploeg zomaar op voorsprong zetten. Op slag van rust dachten de Parijzenaars langszij te komen, maar Ander Herrera stond buitenspel en dus werd de treffer afgekeurd.

PSG ging na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar ook met Wijnaldum binnen de lijnen had de ploeg van Pochettino het moeilijk. Een kwartier voor tijd viel de zo gehoopte treffer dan toch. Op aangeven van Kylian Mbappé kopte voormalig Roda JC-speler Danilo de gelijkmaker tegen de touwen.

Een paar minuten voor het laatste fluitsignaal sleepte PSG de overwinning toch nog uit het vuur. Na een handsbal aan de kant van Angers besloot de VAR na overleg met de scheidsrechter dat de bal op de stip ging. Mbappé faalde niet en bezorgde zijn ploeg de overwinning.