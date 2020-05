Bosz stijgt met Leverkusen naar derde plaats

RB Leipzig, dat zondag in actie komt, neemt bij winst op FSV Mainz 05 de derde plaats weer over van Leverkusen, maar desondanks is het een belangrijke stap richting Champions League-voetbal voor Bosz en zijn spelers, onder wie Daley Sinkgraven, die de negentig minuten volmaakte.

Havertz weer groots

De grote man bij Bayer Leverkusen was opnieuw Kai Havertz. De grootste belofte van het Duitse voetbal maakte twee goals en is inmiddels de speler met de meeste goals vóór zijn 21e verjaardag (die is op 11 juni) in de historie van de Bundesliga (nu al 34).

Bij afwezigheid van Kevin Volland is Havertz in de spits terechtgekomen en dat blijkt een voltreffer van Bosz. De technisch begaafde en creatieve Havertz is zeer dreigend. Al in de 7e minuut opende hij de score en daarmee gaf Havertz het startsein voor een zeer eenzijdige eerste helft. Met de kartonnen supporters op de tribune in Mönchengladbach als decor legde de ploeg van Bosz een voetbalshow op de mat en het enige dat Leverkusen verweten kon worden, was dat de score niet werd opgevoerd. Met name Kerem Demirbay mocht zich dat aanrekenen, want de middenvelder wist de bal niet in het doel te krijgen uit de rebound van een schot van Havertz op de lat.

Dat was een dure misser, want in de tweede helft kwam Borussia Mönchengladbach heel wat beter voor de dag. De thuisploeg toonde initiatief en kwam op gelijke hoogte door een uitstekend doelpunt van Marcus Thuram. Maar al snel kwam Leverkusen weer op voorsprong. De scheidsrechter wees naar de stip na een te late tackle van Nico Elvedi op de enkels van Karim Bellarabi. Hoewel de VAR de arbiter nog even naar de kant riep om de beelden te bekijken, bleef hij bij zijn beslissing, zodat Havertz vanaf de penaltystip via de vingertoppen van Gladbach-doelman Yann Sommer de 1-2 binnen kon schieten. In de slotfase was het Sven Bender die met een kopgoal de overwinning definitief veiligstelde.

Champions League

Zo is Bayer Leverkusen voortreffelijk uit de coronabreak gekomen, met twee overwinningen in de eerste twee duels. Het vooruitzicht op Champions League-voetbal, waarvoor Leverkusen bij de eerste vier moet eindigen, wordt steeds beter. Sowieso lijkt Leverkusen bij de eerste vijf te eindigen, want het gat naar nummer zes VfL Wolfsburg bedraagt met nog zeven duels op het programma veertien punten.

