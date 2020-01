FA Cup: Erik Pieters scoort bij zege Burnley, Davy Pröpper en Anwar El Ghazi uitgeschakeld, Tahith Chong geprezen

De 31-jarige Pieters nam na een kwartier de 2-0 voor zijn rekening. Hij nam een weggewerkte bal aan op zijn borst en knalde diagonaal, over de grond, raak. Voor Pieters was het zijn eerste goal in dienst van Burnley, dat in de Premier League speelt.

Newcastle United - zonder Jetro Willems - kwam in de uitwedstrijd tegen Rochdale niet verder dan 1-1 en moet zodoende op herhaling. Miguel Almiron schoot The Magpies in de eerste helft nog op 0-1. Vervolgens verzuimde de Premier League-club de voorsprong te verdubbelen. In het tweede bedrijf schoot de 40-jarige Aaron Wilbraham zijn ploeg Rochdale, dat uitkomt in League One - het derde niveau in Engeland - op gelijke hoogte.

Davy Pröpper kwam niet in actie bij Brighton, maar zag wel vanaf de bank toe hoe zijn team door Sheffield Wednesday werd uitgeschakeld. Alireza Jahanbakhsh kwam na een uur in het veld. Enkele minuten later maakte Adam Reach het enige doelpunt van de wedstrijd. Sheffield komt uit op het tweede niveau van Engeland.

Voor Anwar El Ghazi en Aston Villa is het ook einde verhaal. Op bezoek bij Fulham, dat vorig jaar gedrageerde uit de Premier League, werd met 2-1 verloren. El Ghazis scoorde namens Aston Villa, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg.

Tahith Chong ging met Manchester United op bezoek bij Wolverhampton. De Nederlander begon in de basis en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Ondanks dat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel eindigde (0-0), kreeg de middenvelder lovende kritieken van trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Uitslagen & programma zaterdag 4 januari

Birmingham - Blackburn 2-1

Bristol City - Shrewsbury 1-1

Milwall - Newport 3-0

Rochdale - Newcastle 1-1

Rotherham - Hull City 2-3

Brentford - Stoke City 1-0

Brighton - Sheffield Wednesday 0-1

Cardiff - Carlisle 2-2

Fulham - Aston Villa 2-1

Oxford United - Hartlepool United 4-1

Preston - Norwich 2-4

Reading - Blackpool 2-2

Southampton - Huddersfield 2-0

Watford - Tranmere 3-3

Bournemouth - Luton 4-0

Fleetwood - Portsmouth 1-2

Leicester City - Wigan 2-0

Manchester City - Port Vale 4-1

Wolverhampton - Manchester United 0-0