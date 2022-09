Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bull huilt niet om stuklopen Porsche-deal: ’Had ons verzwakt’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen met Helmut Marko Ⓒ ANP/HH

MONZA - Een samenwerking tussen Red Bull Racing en Porsche in de Formule 1 gaat er niet meer van komen. Dat is vooral slecht nieuws voor de Duitse fabrikant, die zich volledig had gefocust op een deal met het topteam. Red Bull ziet het eigen motorenproject vol vertrouwen tegemoet, ook zonder hulp van Porsche.