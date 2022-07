Verstappen tweede, De Vries negende bij eerste training op Paul Ricard

Leclerc – winnaar van de laatste race in Oostenrijk – noteerde op de zachtste band een tijd van 1.33,930. Verstappen was een kleine tiende van een seconde langzamer. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz bleef nog enigszins in de buurt. George Russell (Mercedes) noteerde de vierde tijd, maar was al bijna een seconde trager dan Leclerc.

Nyck de Vries kwam tot de negende tijd in de Mercedes van Lewis Hamilton. De Vries reed eerder, in Barcelona, ook al een vrije training voor Williams. Het heeft allemaal te maken met de regel dat teams minimaal twee keer per seizoen een rookie moeten laten instappen tijdens een training. De Vries ging rond in 1.35,426 en gaf ruim een halve seconde toe op teamgenoot Russell.

Verstappens kompaan Sergio Pérez kwam niet verder dan de zesde tijd, nog achter Pierre Gasly. Pérez spinde aan het begin van de training ook nog even. Hij gaf meer dan een seconde toe op Leclerc en Verstappen.