Definitief: Ajax laat Lucas Ocampos terugkeren naar Sevilla

De Argentijn kwam deze zomer op huurbasis over naar Amsterdam. De huurovereenkomst kende een looptijd van een seizoen met een optie tot koop. Aan die verbintenis komt een einde. Ocampos maakte op 3 september 2022 zijn debuut voor Ajax tijdens de wedstrijd tegen Cambuur.

Voordat Ocampos in 2019 bij Sevilla FC tekende, speelde hij in Europa bij AC Milan, Genoa, Olympique Marseille en Monaco.

Acht miljoen

Waar de Amsterdammers normaal gesproken, als Ocampos tot de zomer was gebleven, negen miljoen euro kwijt waren geweest, is nu naar verluidt afgesproken dat acht miljoen euro (huursom en salaris) volstaat. Al wordt in de Johan Cruijff ArenA gezegd dat Ajax in totaal bedrag van vier miljoen euro kwijt is.

De 28-jarige Ocampos, die tien interlands voor Argentinië speelde, droeg in totaal zes keer het shirt van Ajax. Hij kwam tot slechts 114 speelminuten, waarin hij bij geen enkel doelpunt was betrokken.

Stokje voor steken

Aanvankelijk leek Ocampos afgelopen zomer definitief door Ajax te worden overgenomen. De club was bereid om 20 miljoen euro op tafel te leggen. De raad van commissarissen stak daar op het laatste moment echter een stokje voor. Het totaalpakket betrof inclusief salaris 40 miljoen euro en dat vond men veel te gortig. Ajax bedong bij de huurdeal wel een optie tot koop, maar die wordt dus niet gelicht.

Ocampos, die de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Antony moest worden, verruilde tien jaar geleden de Argentijnse topclub River Plate voor AS Monaco. Hij speelde later voor Olympique Marseille, Genoa en AC Milan, voordat hij in 2019 bij Sevilla neerstreek. De Spaanse club kan de aanvaller op dit moment goed gebruiken. Sevilla staat momenteel negentiende in La Liga.