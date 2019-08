Transfer Sané op losse schroeven door zware blessure

De 23-jarige vleugelspeler raakte zondag geblesseerd tijdens het duel met Liverpool om de Engelse Supercup. Verschillende media melden dat hij een scheurtje in een kruisband heeft opgelopen. Hij zou zeker zes maanden aan de kant staan. City laat slechts weten dat Sané onder het mes moet.

Sané stond in de belangstelling van Bayern München. Het is onduidelijk of de kampioen van Duitsland nu een andere vleugelspits wil aantrekken. Steven Bergwijn en Hakim Ziyech werden de afgelopen weken ook genoemd bij Bayern München.

