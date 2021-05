Red Bull-teambaas Christian Horner: ‘Dat is erg frustrerend’

Horner wees er in Portimão op dat Verstappen de enige was die gestraft werd, nadat hij in zijn snelste rondje de limiet overschreed in bocht 14. ,,Maar in de beginfase van de race werd Sergio Pérez ook ingehaald door Lando Norris, die helemaal buiten de baan kwam, en daar werd niet tegenop getreden”, aldus Horner. ,,Dat is opnieuw een voorbeeld van een inconsistent beleid. Dat hele debat rond track limits is frustrerend. In Bahrein moest Max zijn leidende positie teruggeven aan Lewis Hamilton, hier werd zaterdag zijn snelste tijd in de kwalificatie afgenomen waardoor hij pole position misliep en tijdens de race zijn snelste rondje. Dat zijn kostbare punten.”

De teambaas van Red Bull was verder redelijk tevreden over het verloop van het weekeinde in Portugal. Verstappen hield daarin de schade beperkt, door als tweede te finishen achter Hamilton. ,,Zeker op de harde band was Mercedes in het voordeel. Dit circuit lag ons vorig jaar ook al niet zo. Een tweede plek is dan prima. Het is heel close tussen Mercedes en Red Bull. Dat is heel bemoedigend. Dit is een prima prestatie voor ons, op een circuit waar we vorig jaar nog ruim dertig seconden toegaven.”

Volgens Horner is het voor conclusies nog te vroeg. Hij erkent dat er na de volgende race in Barcelona meer valt te zeggen over de verhoudingen. ,,Het is duidelijk dat twee teams erbovenuit steken. In Portugal waren de omstandigheden zo moeilijk, gezien de wind en het lage gripniveau. Barcelona is een vrij standaard circuit. Dan ga je echt zien waar de sterke en zwakke punten liggen. De Formule 1 is vooralsnog de grote winnaar.”