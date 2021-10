Provocerende Noa Lang: ’Saai als iedereen hetzelfde is’

„Wat de bondscoach in de persconferentie duidelijk maakte, heeft hij mij ook duidelijk gemaakt. Dat ik die provocerende dingen niet moet doen. Maar het is ook een beetje wie ik ben, het zou saai zijn als iedereen hetzelfde is. Dat waardeert Van Gaal ook. Maar het moet wel op de goede manier zijn. Uiteindelijk zit ik toch bij het Nederlands elftal, dus ik zal ook wel dingen goed doen.”

Bij Ajax kwam Lang niet aan de bak en de overstap naar Club Brugge heeft heel goed uitgepakt voor hem. „De Belgische competitie is wel een beetje vergelijkbaar met de Eredivisie, alleen is het wat fysieker en meer rennen en vliegen. In de Eredivisie is het allemaal wat technischer”, zegt Lang in Zeist. „Ik krijg bij Club Brugge veel meer vrijheid en mag een beetje ’zwerven’. Al moet ik ook mijn taken uitvoeren natuurlijk. Maar ik hoef niet de hele tijd tegen de lijn aan te blijven staan. Ik ben een speler die vanuit het niets iets kan creëren, dat kan meer vanuit een vrije rol”, aldus Lang, die zich verheugt op de week met Oranje. „Het zou mooi zijn als ik maandag in De Kuip tegen Gibraltar mag spelen. In mijn eigen stad, dat zou het wel compleet maken.”