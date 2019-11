Eijken kandidaat-voorzitter bestuursraad Ajax

Henrichs is in december aftredend evenals de leden Ronald Pieloor en Cees Vervoorn. Wendy Nagel en Cees van Oevelen worden voorgedragen als hun opvolgers. Jan Buskermolen, Maarten Oldenhof en Dick Schoenaker verdwijnen volgend jaar terwijl de zieke Tonny Bruins Slot reeds eerder werd vervangen door Ruud Harms.

De voor te dragen nieuwe voorzitter Frank Eijken werd in 2003 commissaris bij Ajax en vertrok in 2011 bij de club ten tijde van de door Johan Cruijff ingezette fluwelen revolutie. In een interview in Quote zei hij destijds over z’n vertrek: „Ik ben blij dat ik van het Ajax-gezeik af ben. We voerden echt een goed beleid, maar het hield niet op”, doelde hij op de publiciteit vanuit onder andere De Telegraaf. Tijdens acht jaar Eijken werd Ajax eenmaal (2004) kampioen en direct na zijn vertrek viermaal op rij en in 2019 voor de vijfde keer.

Wendy Nagel werkte twaalf jaar voor Ajax, een jaar voor Real Madrid en is onder andere consulent voor het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao. Ze heeft gewerkt in verschillende functies in fondswerving, marketing & communicatie. Op dit moment is ze werkzaam bij Aflatoun, een internationaal educatief programma voor kinderen van 3-18 jaar. Cees van Oevelen is bedrijfsadvocaat bij Greenberg Traurig in de hoofdstad en speelt in de zaterdagafdeling van Ajax.