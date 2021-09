Premium Het beste van De Telegraaf

Coach FC Barcelona houdt media feiten voor Ronald Koeman kalm en ontspannen: ’Ben meer realist dan opportunist’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Uiterst kalm en ontspannen stond Ronald Koeman de pers te woord in aanloop naar het competitieduel met Granada maandagavond. Aan alles was af te zien dat de coach van FC Barcelona het mechanisme rondom de club als geen ander kent. De vragen over zijn toekomst pareerde hij onbewogen en beperkte hij nog enigszins tot een minimum.