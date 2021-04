RB Leipzig presenteert nieuwe trainer Jesse Marsch

De Amerikaanse trainer tekent een contract voor twee seizoenen bij de club, waar hij eerder al assistent-trainer was in het seizoen 2018/19. Daarvoor was hij al enkele jaren actief als eindverantwoordelijke bij New York Red Bulls.

„Hij was onze droomkandidaat”, zegt algemeen directeur Oliver Mintzlaff. „Jesse heeft uitstekend werk verricht in al zijn vorige functies en zich stap voor stap ontwikkeld. Het is natuurlijk een groot voordeel dat hij al een jaar bij RB Leipzig heeft gewerkt. Jesse kent de club, de stad en vooral onze filosofie.”

Leipzig is de huidige nummer twee van Duitsland en heeft in de Bundesliga een achterstand van zeven punten op Bayern München.