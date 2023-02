FC Utrecht mét Labyad, maar zonder smaakmaker Booth tegen Spakenburg in beker

Drie dagen later stond de Deen, die in januari de overstap heeft gemaakt van Ajax naar FC Utrecht, nog met een grote glimlach op het trainingsveld. ,,Het waren drie belangrijke punten en het was een mooie invalbeurt. Een doelpunt gemaakt en een paar goede acties. Een assist en een voorassist. Het waren drie goede momenten. Daar ben ik heel blij mee. Dit wil ik ook laten zien. Dit is een beetje de speler die ik ben.”

Silberbauer is erg tevreden over Jensen. ,,Hij doet het geweldig en laat zien dat hij klaar is om de strijd aan te gaan om de basisplekken. Dat is een harde strijd, want we hebben heel veel opties. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is fijn om opties te hebben als spelers wegvallen.”

Labyad beschikbaar

Ook routinier Jens Toornstra ziet dat Jensen een speler is met veel kwaliteit. ,,Hij is een heel goede speler. Je ziet dat hij een goede jeugdopleiding heeft gehad. Bij Ajax is hij net niet doorgebroken, maar je ziet wel dat hij goed kan voetballen. Hij viel nu in als rechtsbuiten. Ik denk dat hij daar goed tot zijn recht komt.”

Die opties worden nog altijd groter, want Silberbauer kan tegen SV Spakenburg voor het eerst beschikken over Zakaria Labyad, die vorige week voor 1,5 jaar heeft getekend met een optiejaar en nu ook klaar is om speelminuten te maken. Labyad liep vorig jaar net voor afloop van zijn contract bij Ajax een zware kruisbandblessure op, waarvan hij tien maanden heeft moeten herstellen. Het laatste deel van zijn revalidatie heeft hij afgewerkt bij FC Utrecht. Naast Labyad maakt tegen SV Spakenburg ook Amin Younes deel uit van de wedstrijdselectie. De aanvaller stond een paar weken aan de kant met een spierblessure. Behalve Booth ontbreken ook Bas Dost, Nick Viergever, Can Bozdogan en Django Warmerdam nog vanwege blessures of een gebrek aan wedstrijdritme.

Niet rijk rekenen

FC Utrecht-trainer Silberbauer wil absoluut niet te licht denken over de confrontatie met de amateurploeg, die voor het eerst in de historie de kwartfinales van de KNVB-beker heeft bereikt. ,,Het is nooit eenvoudig. Natuurlijk zijn wij het betere team, maar dat moet je wel laten zien. Zij zullen alles uit de kast halen in één wedstrijd. We moeten de wedstrijd net zo benaderen als elke andere wedstrijd. Als we maar een paar procent minder brengen, dan is het verschil niet meer zo groot. Dat hebben we bijvoorbeeld kunnen zien bij de uitschakeling van FC Groningen door Spakenburg.”

Ook Jens Toornstra rekent zich bij voorbaat niet rijk. ,,Wij hebben geen last van onderschatting richting Spakenburg. Ze hebben ook FC Groningen uitgeschakeld. In die wedstrijd gaven ze vroeg druk. Ze hebben een lange spits die ze vaak zoeken met de lange bal. Het is belangrijk om gelijk de controle in de wedstrijd te pakken. Op papier ben je wel de betere ploeg, maar het begint allemaal bij de energie die je erin legt. Er staat veel op het spel. Het gaat om een halve finale-plaats. Ik hoop dat die gretigheid er bij iedereen is. De beker is een geweldige prijs om te winnen. Ik heb ‘m bij Feyenoord twee keer mogen winnen. In 2016 met de finale tegen FC Utrecht en in 2018 met de finale tegen AZ. In 2020 zouden we de finale tegen FC Utrecht spelen, maar die wedstrijd is niet doorgegaan. Daar moet ik het hier maar niet te veel over hebben, want dat ligt gevoelig. Het zou mooi zijn om nu hier met FC Utrecht mijn derde beker te winnen. Maar eerst hebben we de focus op deze kwartfinale.”