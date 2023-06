Jean-Julien Rojer wil Parijs halen na door corona vergalde Spelen in Tokio

„In Tokio is het niet helemaal soepeltjes verlopen, zeg maar”, zei Koolhof (34) op Roland Garros, de locatie waar over veertien maanden de olympische titels worden verdeeld. „Het ware rare Spelen en het zou leuk zijn ook volledig een ’normale’ editie van de Olympische Spelen mee te kunnen maken, met publiek.”

Koolhof en Rojer golden in Tokio als kanshebbers voor een medaille, maar het toernooi kwam tot een abrupt einde. De voltallige tennisploeg keerde na de besmetting van Rojer huiswaarts, maar de geboren Antilliaan bleef achter in het quarantainehotel.

„Toen ik daar zat in dat hotel, stelde ik mezelf meteen ten doel om de volgende Spelen te halen”, zegt de inmiddels 41 jaar oude Rojer. „Ik doe nog steeds alles voor mijn tennis en het gaat nog goed. Maar er zijn meer Nederlandse jongens die hoog staan, momenteel ook in het enkelspel. Misschien gaan zij ook wel dubbelen. Maar het zou mooi zijn nog de kans te krijgen een medaille binnen te halen.”

Bij de vrouwen hoopt Demi Schuurs opnieuw deel te mogen nemen, al moet ze na het afscheid van Kiki Bertens op zoek naar een nieuwe partner. „Als ik het na Roland Garros goed ga doen en volgend jaar rond deze tijd in de top 10 sta, dan mag ik zelf een partner uitkiezen”, aldus Schuurs (29), voor wie deelname aan de Spelen „een grote droom” was.

Kiki Bertens en Demi Schuurs tijdens de Spelen in Tokio. Ⓒ René Bouwman

„Het einde was natuurlijk niet leuk, maar het heeft voor mij niets afgedaan aan mijn uitgekomen droom. Wat ik wel jammer vond, is dat we niet in het olympische dorp konden slapen. We slapen als tennissers al genoeg in hotels.”

Alle tennissers bekennen dat de gesprekken over de potentiële koppels nog niet zijn gevoerd. „In veel sporten is olympische kwalificatie het hoogst haalbare, maar bij tennis is dat anders”, aldus Koolhof, de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. „De Spelen worden bij ons als het ware in het schema gepropt: we zijn dan net klaar op Wimbledon en kort daarna gaan we alweer naar de Verenigde Staten voor het hardcourtseizoen.”

Laatste medaille

In 2000 wisten Nederlandse tennissers voor het laatst een medaille te winnen op de Olympische Spelen. 23 jaar geleden wonnen Kristie Boogert en Miriam Oremans zilver in Sydney. Ze verloren van Venus en Serena Williams.