Jasper Stuyven schrijft Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam

De Belg van Trek-Segafredo won de eerste voorjaarsklassieker van het seizoen na 200 kilometer tussen Gent en Ninove de sprint van zijn landgenoot Yves Lampaert. Het is de eerste zege in de Omloop voor Stuyven.

Op 70 kilometer van de streep ontstond een kopgroep van zeven renners, met daarin onder meer Mike Teunissen en de Belgen Stuyven en Lampaert en de Italiaan Matteo Trentin. De voorsprong van die kopgroep liep uit naar tweeënhalve minuut.

Aan de voet van de Muur van Geraardsbergen had de kopgroep nog een voorsprong van anderhalve minuut. Daar reden Lampaert en Stuyven bij de medevluchters weg en kon alleen Søren Kragh Andersen van Sunweb nog aanhaken. Bij het binnenrijden van Ninove moest Kragh de twee Belgen laten gaan. Stuyven won de sprint van kop af aan.

Bekijk ook: Van Vleuten begint seizoen met zege in Omloop Het Nieuwsblad

Het peloton kreeg in de eerste wedstrijd op Belgische bodem te maken met flinke regenbuien en harde rukwinden. Het zorgde voor waaiers en de kasseistroken lagen er glibberig bij. In de laatste 30 kilometer brak de zon door. Het peloton - met favorieten als Greg van Avermaet en Wout van Aert - kwam nooit meer terug bij de koplopers. Teunissen, die de koplopers moest laten gaan op de Muur, bleef het peloton nog net voor en eindigde als zesde.

Voor Stuyven is het de tweede zege in een voorjaarsklassieker. In 2016 won de Belg Kuurne-Brussel-Kuurne, de wedstrijd die zondag op het programma staat. Vorig jaar pakte de 27-jarige renner van Trek het eindklassement in de Ronde van Duitsland. „Dit is mijn mooiste zege”, zei Stuyven met een grote glimlach bij Sporza.