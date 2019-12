Onana twijfelgeval voor cruciale clash Ajax

Doelman André Onana, een van de grote uitblinkers dit seizoen, heeft zich gisteren in het ziekenhuis gemeld voor een MRI-scan. Onana haakte af bij de zaterdagtraining met hamstringklachten en achter zijn naam staat nu een dik vraagteken voor het beslissende Champions League-duel morgen met Valencia.

Zijn meespelen wordt een race tegen de klok. Staat hij toch onder de lat, dan is het de vraag of hij honderd procent fit is. Hetzelfde geldt overigens voor Valencia-keeper Jasper Cillessen die zaterdag geblesseerd uitviel.

Bekijk ook: Ajax maakt Eredivisie door uitglijder weer spannend

Analyse: seinen op rood én groen

Maandag in de papieren krant en op de website van De Telegraaf een analyse van Mike Verweij over de kansen op overwintering: Plaatst Ajax zich voor knock-outfase Champions League?

Na de klinkende zege bij Lille OSC (0-2) was iedereen met een rood-wit hart ervan overtuigd dat Ajax zich morgen ten koste van Valencia plaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Het elftal van Erik ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA immers genoeg aan een gelijkspel. Maar door de blessures van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad en het zwakke spel in competitieverband tegen FC Twente en Willem II (0-2) is er opeens twijfel. Duidelijk is inmiddels dat er seinen op rood en seinen op groen staan.

Lees het hele verhaal maandag…

Bekijk ook: Drie Ajacieden moeten oppassen