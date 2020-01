Vitesse hengelt naar Brenet

Brenet komt onder trainer Alfred Schreuder amper aan bod bij de Duitse club, de huidige nummer zeven van de Bundesliga. De tweevoudig Oranje-international speelde dit seizoen slechts twee duels voor Hoffenheim.

Vitesse is na het zomerse vertrek van Vyacheslav Karavaev nog steeds op zoek naar een rechtsback. De afgelopen weken fungeerde Julian Lelieveld als rechterverdediger, omdat Eli Dasa is geblesseerd. Max Clark is de enige linksback in de selectie van interim-trainer Edward Sturing.