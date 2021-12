Premium Het beste van De Telegraaf

‘Hoe het nu gaat is niet fair’ Vitesse hekelt UEFA: ’Die regel is er niet voor niets’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Vitesse-coach Thomas Letsch Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Na de meeslepende Europese thuiswedstrijden tegen Anderlecht, Stade Rennais en Tottenham Hotspur in een intens meelevende Gelredome, was de ontknoping van de groepsfase van de Conference League tegen NS Mura een anticlimax voor Vitesse. De Arnhemmers wonnen in een leeg Gelredome met 3-1 en zitten in de wachtkamer of dat voldoende is voor de eerste Europese overwintering ooit in de clubhistorie. Als Spurs de uitgestelde wedstrijd tegen Stade Rennais met het kleinst mogelijke verschil wint dan ligt Vitesse uit het toernooi.