Feyenoord-revelatie Mats Wieffer werd over het hoofd gezien bij hoofdmacht van FC Twente

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

ENSCHEDE - Na een jarenlange oefening in geduld is het de afgelopen maanden ineens razendsnel gegaan met Mats Wieffer. De 23-jarige Tukker, die afgelopen zomer de overstap maakte van Excelsior naar Feyenoord, heeft zich in Rotterdam ontwikkeld tot een cruciale schakel en is direct opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman gaf deze week aan dat hij niet zal schromen Wieffer de komende interlands speeltijd te gunnen, ook al heeft de middenvelder nog weinig ervaring op het hoogste niveau. Bij FC Twente kijken ze met een mengeling van trots en spijt naar de ontwikkeling van Wieffer, die tussen 2010 en 2020 in Enschede actief was, maar niet verder kwam dan twee korte invalbeurten in de hoofdmacht.