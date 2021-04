Michael van Gerwen na gelijkspel: ’Dat is gewoon balen, het is niet anders’

„Als je dan rond de 70 zes pijlen krijgt om de wedstrijd naar je toe te slepen dan moet je die uitgooien, vooral op ons niveau. Dat mag ik mezelf alleen maar kwalijk nemen”, aldus Van Gerwen voor de camera van RTL darts. „Het scorend vermogen van hem was natuurlijk fantastisch, maar dan nog kan ik die wedstrijd naar me toetrekken omdat ik mentaal gewoon heel sterk ben. Maar dan gaat die er net niet in. Dat is gewoon zonde. Dat is gewoon balen, het is niet anders.”

Het is nu even pauze voor de vijfvoudig wereldkampioen. Van 19 tot en met 22 april is de tweede speelweek in Milton Keynes. „Nu even twee dagen rust. Ik heb natuurlijk iedere dag flink gegooid. Dinsdag en woensdag gaan we weer beginnen”, aldus Van Gerwen.