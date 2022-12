Van Gaal over Depay: ’Of dat verstandig is, is een tweede’

„Jullie hebben een geweldige band met mijn spelers”, zei de bondscoach op zijn laatste persconferentie voor de achtste finale van zaterdag tegen de VS op het WK. „Dan kan het gebeuren dat hij zijn mening geeft. Of het verstandig is, dat is een tweede. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Zeker in Nederland.”

Van Gaal wilde niet zeggen of hij de wens van Depay gaat vervullen. Hij is ook tevreden over de manier waarop Davy Klaassen als aanvallende middenvelder in de groepswedstrijden heeft gespeeld. Klaassen scoorde als invaller tegen Senegal en bereidde twee treffers van Cody Gakpo voor in de wedstrijden tegen Ecuador en Qatar. Bergwijn verscheen aan de aftrap van de eerste twee duels op het WK met Senegal en Ecuador. Hij bleef tegen Qatar op de bank.

Na de overwinning op Qatar gingen de spelers van Oranje in een kring op het veld staan. Depay nam het woord, op een manier die Arjen Robben dat vaak deed op het WK van 2014 in Brazilië. „Misschien heeft Memphis het wel overgenomen van Arjen”, reageerde Van Gaal. „Dat zou best kunnen, want hij is erbij geweest in 2014. Ik juich dat alleen maar toe, als spelers dit soort acties doen.”