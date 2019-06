Verstappen geïrriteerd na kwalificatie: ’Slechte timing? Nee, gewoon pech’

Verstappen reed tijdens Q2 een slechte ronde, mede doordat hij geen goeie grip had met zijn banden. Daarnaast was het de Nederlander ook te druk op het circuit.

Hij besloot, terwijl hij in de eliminatiezone zat, naar binnen te gaan en te wachten totdat het wat rustiger werd op de baan. Achteraf bleek dat een slechte keuze te zijn geweest van hem en zijn team.

Op de valreep knalde Haas-coureur Kevin Magnussen met zijn bolide in de Wall of Champions. Direct na de crash werd de rode vlag gehesen, waardoor aan het laatste rondje van Verstappen abrupt een einde kwam. De Limburger kon zijn elfde tijd niet meer verbeteren en zag zijn kwalificatie strandden in Q2.

„Slechte timing? Nee, gewoon een rode vlag, wat kan ik daaraan doen”, zei Verstappen met irritatie in zijn stem na Q2 tegen Ziggo. Achteraf gezien was het toch de verkeerde keuze om tot het einde te wachten met naar buiten gaan. „We gingen voor die ene ronde, we hadden Q3 sowieso gehaald”, gaat Verstappen verder. „Ja..dit verwacht je toch niet, dat iemand crasht. Het is gewoon pech. Aan de andere kant kunnen we wel kiezen op welke band we kunnen starten, want op die zachte band is het niet best.”