Video: Oud-kampioen Glory maakt vliegende UFC-start dankzij imposante knock-out

De 34-jarige Pereira, bij de UFC uitkomend als middengewicht, sloeg na aanvang van de tweede ronde direct genadeloos toe. Met een fraaie vliegende knie haalde hij de Griek Andreas Michailidis neer, om het karwei met grondslagen af te maken. Het publiek was duidelijk onder de indruk van het optreden van de Braziliaan.

Pereira was jarenlang een van de meest gevreesde Glory-vechters. In totaal won hij 33 van zijn veertig kickbokspartijen, waarvan 21 op knock-out.

Alex Pereira maakte zaterdagnacht zijn UFC-debuut. Ⓒ HH/ANP

De UFC-fans kijken reikhalzend uit naar wat Pereira als MMA-vechter kan bereiken. In zijn jacht op een titelgevecht tegen de dominante kampioen Israel Adesanya spreekt het in zijn voordeel dat hij de Nieuw-Zeelander onder de Glory-vlag al twee keer versloeg. Sterker nog, Pereira is de enige vechter ooit die de 32-jarige Adesanya (in tien UFC-gevechten als middengewicht nog ongeslagen) knock-out wist te slaan.

Titelgevechten

Rose Namajunas verdedigde in New York met succes haar titel in het strogewicht. De Amerikaanse versloeg de Chinese Zhang Weili op punten. De hoofdpartij van de avond, een clash tussen weltergewichtkampioen Kamaru Usman en uitdager Colby Covington eindigde in een overwinning voor de titelhouder, die na vijf keer vijf minuten een nieuwe kampioensgordel om zijn middel kreeg gehangen.

Het treffen tussen Justin Gaethje en Michael Chandler draaide uit op het gevecht van de avond. Na drie ronden met non-stop actie over en weer was het Gaethje die door de jury werd uitgeroepen tot winnaar.

Conor McGregor

Ierland denkt na de avond in New York een mogelijke opvolger van Conor McGregor in huis te hebben. De 23-jarige Ian Garry maakte met succes zijn debuut in de arena waar zijn elf jaar oudere grote voorbeeld in 2016 de eerste UFC-dubbelkampioen ooit werd. Gary, een weltergewicht versloeg, Jordan Williams in de eerste ronde, om vervolgens McGregor te eren met een speech zoals de MMA-fans kennen van The Notorious zelf.

,,We hebben zojuist de wereld versteld doen staan. Ierland is terug! Ik heb nog veel te leren. Ik ben 23, maar ben hier om deze divisie over te nemen. Een wijze Ier, die ook in deze octagon stond, zei ooit: we zijn hier niet om mee te doen, we zijn hier om de boel over te nemen. En dit wordt onze tweede overname."