Dag dat wielrenners aankomen in Parijs, vertrekt Tour de Femmes

Jarenlang mochten de wielrensters zich één dag melden in de Tour voor La Course, de eendaagse die op verschillende locaties werd gehouden. Maar zondag is het eindelijk zover: met de Tour de France Femmes begint een achtdaagse rittenkoers die volgende week zondag eindigt op de Vogezencol La Planche des Belles Filles.

De eerste etappe wordt verreden in de Franse hoofdstad waar twaalf rondes worden gereden, waarna rond 15.30 uur op de Champ-Élysées wordt gesprint om de eerste gele trui. De grootste kanshebber lijkt Lorena Wiebes. De Nederlandse renster van Team DSM is vaak oppermachtig in de sprint en boekte dit jaar al 25 overwinningen. Haar grootste concurrentes op papier zijn de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo en de Belgische Lotte Kopecky.