’Wereldkampioen snowboarden tijdens speervissen verdronken

Beoefenaars van speervissen blijven langdurig onder water, gewapend met een harpoen of stalen speer. Het is nog niet bekend hoe Pullin is verdronken.

Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat er een 32-jarige man is verdronken. Hij wil nog niet de naam van de drenkeling noemen.

Pullin veroverde in 2011 en 2013 wereldtitels in de snowboardcross. Hij droeg de Australische vlag tijdens de Olympische Spelen van Sotsji in 2014.