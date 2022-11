Direct dreun voor Rafael Nadal bij ATP Finals

In Turijn moest de nummer twee van de wereld zijn meerdere erkennen in Taylor Fritz. De Amerikaans voelde zich duidelijk beter in zijn element dan Nadal op de snelle hardcourtbaan en zegevierde met 7-6 (3) en 6-1. Nadal moet het toernooi winnen om de eerste positie op de wereldranglijst over te nemen van Carlos Alcaraz, die geblesseerd ontbreekt. De 36-jarige Spanjaard sloot het seizoen al vijf keer af als nummer één.

Nadal is in het tweede deel van het jaar duidelijk minder op dreef dan in het eerste deel van het seizoen. De winnaar van zowel de Australian Open als Roland Garros, onlangs vader geworden van een zoontje, kampt veelvuldig met blessures en heeft sinds de US Open nauwelijks meer gespeeld.

Taylor Fritz speelt ijzersterk. Ⓒ ANP/HH

Fritz (25), de mondiale nummer 9, wist Nadal eerder dit jaar ook te verslaan in de finale van Indian Wells. De Amerikaan doet voor het eerst mee aan het toernooi voor de acht beste spelers van het afgelopen seizoen. Fritz won dit jaar ook de toernooien van Tokio en Eastbourne.

Ruud begint met zege

In dezelfde groep is Casper Ruud de ATP Finals in Turijn begonnen met een overwinning op de Canadees Félix Auger-Aliassime. Het werd op de openingsdag van het eindejaarstoernooi 7-6 (4) 6-4 voor de nummer 4 van de wereld.

In de eerste set, die ongeveer een uur in beslag nam, wisten Ruud en Auger-Aliassime de servicegame van elkaar niet te winnen. In de tiebreak die volgde, maakte Ruud vanaf 4-4 drie punten op een rij. Voor de Scandinaviër was een break halverwege de tweede set voldoende voor de overwinning. Hij maakte het af met een goede service, die de mondiale nummer 6 te machtig was.

De 23-jarige Ruud haalde vorig jaar de halve eindstrijd op het eindejaarstoernooi, Auger-Aliassime maakt zijn debuut op de ATP Finals.

Rojer

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft op de ATP Finals in Turijn zijn eerste groepswedstrijd verloren. De nummer 5 van de wereld moest met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zijn meerdere erkennen in debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. Het werd 7-5 7-6 (3).

De 41-jarige Rojer doet al voor de zevende keer mee aan de ATP Finals. Vijf keer wist hij de poulefase niet te overleven. Toen dat wel lukte, won hij het toernooi ook. Zeven jaar geleden was hij samen met de Roemeen Horia Tecau de beste.

Marcelo Arevalo (El Salvador), Jean Julien Rojer (Nederland) tegen Lloyd Glasspool (Groot-Brittannië) en Harri Heliovaara (Finland). Ⓒ ANP/HH

Rojer, niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor de Daviscup Finals, speelt met Arévalo in de poule ook nog tegen Rajeev Ram/Joe Salisbury en Marcel Granollers/Horacio Zeballos.