Nadal baalt van gebrek aan wedstrijdritme op ATP Finals

Nadal, die de ATP Finals nog nooit wist te winnen, werd onlangs vader en kende veel blessureleed. „Normaal gesproken probeer ik terug te komen in kleinere evenementen”, keek Nadal terug. „Dan hoef je nog niet super te zijn om een paar wedstrijden te winnen. Als dat lukt, dan ben je klaar om het op te nemen tegen de topspelers.”

De 22-voudig grandslamkampioen realiseerde zich dat hij nog wat roestig was tegen Fritz. „Het draait allemaal om de tijd die je hebt. Ik had minder tijd om te doen wat ik wilde met de bal. Voor mijn gevoel ging alles zo snel.”

„Bij de meeste punten was ik in de verdediging en hij in de aanval. Dat was voor mij moeilijk om te vermijden, want je moet sneller op je benen zijn en sneller in je hoofd. Daar heb je mee te maken als je je rentree maakt. Op deze ondergrond moet je heel goed spelen, je hebt geen tijd om na te denken.”

„Fritz speelde heel goed aan het einde van de partij. Ik kon zijn kracht niet aan. Als iemand serveert zoals Fritz, dan sta je constant onder druk. Gewoon heel goed gespeeld van hem.”

Taylor Fritz speelt ijzersterk. Ⓒ ANP/HH

Fritz (25), de mondiale nummer 9, wist Nadal eerder dit jaar ook te verslaan in de finale van Indian Wells. De Amerikaan doet voor het eerst mee aan het toernooi voor de acht beste spelers van het afgelopen seizoen. Fritz won dit jaar ook de toernooien van Tokio en Eastbourne.

Ruud begint met zege

In dezelfde groep is Casper Ruud de ATP Finals in Turijn begonnen met een overwinning op de Canadees Félix Auger-Aliassime. Het werd op de openingsdag van het eindejaarstoernooi 7-6 (4) 6-4 voor de nummer 4 van de wereld.

In de eerste set, die ongeveer een uur in beslag nam, wisten Ruud en Auger-Aliassime de servicegame van elkaar niet te winnen. In de tiebreak die volgde, maakte Ruud vanaf 4-4 drie punten op een rij. Voor de Scandinaviër was een break halverwege de tweede set voldoende voor de overwinning. Hij maakte het af met een goede service, die de mondiale nummer 6 te machtig was.

De 23-jarige Ruud haalde vorig jaar de halve eindstrijd op het eindejaarstoernooi, Auger-Aliassime maakt zijn debuut op de ATP Finals.

Rojer

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft op de ATP Finals in Turijn zijn eerste groepswedstrijd verloren. De nummer 5 van de wereld moest met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zijn meerdere erkennen in debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. Het werd 7-5 7-6 (3).

De 41-jarige Rojer doet al voor de zevende keer mee aan de ATP Finals. Vijf keer wist hij de poulefase niet te overleven. Toen dat wel lukte, won hij het toernooi ook. Zeven jaar geleden was hij samen met de Roemeen Horia Tecau de beste.

Marcelo Arevalo (El Salvador), Jean Julien Rojer (Nederland) tegen Lloyd Glasspool (Groot-Brittannië) en Harri Heliovaara (Finland). Ⓒ ANP/HH

Rojer, niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor de Daviscup Finals, speelt met Arévalo in de poule ook nog tegen Rajeev Ram/Joe Salisbury en Marcel Granollers/Horacio Zeballos.