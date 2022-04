Iets meer rust voor Feyenoord na duel met Marseille

„Hierdoor heeft Feyenoord meer ruimte om zich optimaal voor te bereiden op dit Eredivisieduel na het spelen van de eerste halve finale in de Europa Conference League”, aldus de KNVB.

De ploeg van trainer Arne Slot ontvangt Marseille op donderdag 28 april in De Kuip. Dat duel begint om 21.00 uur. Een week later, op 5 mei, volgt de return in het Stade Vélodrome in de Zuid-Franse stad. Tussen die duels in staat in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma voor de nummer 3 van de ranglijst.