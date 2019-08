’Bij Feyenoord trainen we met andere ballen’

De keeper van Feyenoord vervolgt: „De bal kwam op me af en ging ineens de andere kant op. Bij Feyenoord spelen we met andere ballen, met een Adidas-bal. En die jongens trappen geen normale ballen meer tegenwoordig”, doelend op het schot van Dresevic. „Je probeert er alles aan te doen. Zo’n bal zwabbert en gaat er in.”

Vermeer meent dat hij de inzet simelweg niet kon hebben. „Je probeert te anticiperen, maar het is moeilijk. Je zet een stapje terug, maar meer kon ik niet doen.” De sluitpost van de Rotterdammers was na de goal woest op zijn medespelers. „Er was geen druk op de bal. Hij schiet ’m nu, maar had ook nog meters kunnen doorlopen. Maar het mocht niet zo zijn, ik vind het eerlijk gezegd een terechte uitslag.

Doelpuntenmaker Dresevic was uitermate koel na afloop. „Ik had veel ruimte voor me en besloot te schieten. Het was een goed schot. Een heel goed schot. Voorheen schoo tik de ballen vaak zo. Soms gaat ’ie over en soms is de inzet dan dramatisch.”

