Nederlandse ploeg met teleurstellende tijd naar halve finale: ’Het was niks’

Regerend olympisch kampioen Japan maakte zaterdag indruk met een tijd van 2.53,60, een olympisch record. Ook Canada kwam sterk voor de dag met 2.53,97. De Russische ploeg eindigde met 2.57,66 als vierde.

De vrouwenploeg kroonde zich begin dit jaar in Thialf nog tot Europees kampioen, dankzij een tijd van 2.54,12. Wüst, De Jong en Schouten komen dinsdag weer in actie. Dan wordt in een rechtstreeks duel met Canada gestreden om een ticket voor de finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Japan en Rusland. In de kwartfinales werd nog niet gewerkt met een knockout-systeem en draaide het om de vier beste tijden. In de halve finales gaat het om winst in de onderlinge race.

Antoinette de Jong, Irene Schouten, Ireen Wust tijdens een training in de National Speed Skating Oval. Ⓒ ANP/HH

Teleurstelling

Wüst had zaterdag de taak om namens Nederland te openen en nam de eerste anderhalve ronde voor haar rekening. De Jong reed het tussenstuk. De laatste ronden waren voor Schouten. Direct na het passeren van de meet was al duidelijk te zien dat de Oranje-vrouwen niet tevreden waren met hun race. De teleurstelling spatte van de gezichten van Wüst, De Jong en Schouten af.

„Het was nu niks”, zei Wüst tegenover de NOS. „Maar als alle schakels kloppen, dan weet ik zeker dat wij het ook kunnen. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten.”

Volgens De Jong was de onderlinge communicatie „niet zo geweldig” en ook Schouten zag genoeg verbeterpunten. „We moeten deze race eerst nog maar eens terugkijken. Het is een heel groot verschil met Japan, maar ik weet zeker dat we beter kunnen dan dit. We moeten dat dan wel doen.”

De drie schaatssters rijden voor verschillende teams en trainen daarom doorgaans amper met elkaar. Op de vraag of ze wel een team zijn, antwoordde Schouten hakkelend: „Uh, ja. Wat mij betreft zijn we een heel goed team. We kunnen beter en dat gaan we ook laten zien.”

Bondscoach Jan Coopmans zei een dag voor de kwartfinale er alle vertrouwen in te hebben dat Nederland klaar was voor een goed optreden, maar dat bleek allerminst. Nederland won de ploegachtervolging bij de Spelen voor het laatst in 2014. Vier jaar geleden moesten de schaatssters genoegen nemen met zilver achter Japan.

Onrustige aanloop

De Nederlandse ploeg kende een onrustige aanloop richting de Spelen. Naar aanleiding van een videoserie over Team Zaanlander, waarin Schouten zich kritisch uitliet over Wüst, ontstond enige heibel tussen beide kampioenen. Nog voor de start van de Spelen spraken de twee met elkaar en werd de kou grotendeels uit de lucht genomen.

