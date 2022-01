Video: zaalhockeysters ’staken’ wedstrijd bij gunstige stand

door Steven Kooijman

Dat zit zo: Bloemendaal, Laren en Ring Pass waren veroordeeld tot het spelen van nacompetitie om degradatie uit de hoofdklasse. Eén ploeg zou de klos zijn, nadat Almere al in de reguliere competitie was gedegradeerd.

Na twee van de drie degradatieduels stonden Ring Pass en Laren er het beste voor. Ring Pass had Bloemendaal verslagen, Laren had van Ring Pass gewonnen. Bloemendaal stond nog met lege handen en moest van Laren winnen om degradatie ontlopen.

Die zege zat er bij een 4-2 voorsprong van Bloemendaal aan te komen. Bij die stand was niet alleen Bloemendaal, maar ook Ring Pass veilig. Maar toen Laren in de slotfase op fraaie wijze de aansluitingstreffer maakte( 4-3), was Ring Pass plots het haasje.

Dat zorgde voor een op zijn zachts gezegd opmerkelijke laatste negentig seconden van het duel. Met heel Ring Pass op de tribune besloten de speelsters van Bloemendaal en Laren geen stap meer te verzetten, zij waren immers veilig. Het zorgde voor woede-uitbarstingen en tranen van verdriet bij de degradant.

De twee Noord-Hollandse clubs werd onsportief verdrag verweten. Hoe zuur ook voor Ring Pass, onlogisch was het non-aanvalsverdrag van Bloemendaal en Laren in die eindfase nu ook weer niet. Voor beide clubs gold: een tegengoal zou dodelijk zijn. Saillant detail: in de reguliere competitie ontsnapte Bloemendaal op miraculeuze wijze aan rechtstreekse degradatie.

De Mussen hadden toen een vette zege nodig om het vege lijf te redden. En zulks geschiedde, Bloemendaal won met 9-1. Van Laren. Inderdaad pikant, maar daar staat tegenover dat de ploeg van Dave Smolenaars een week eerder Laren in een oefenwedstrijd ook al dik had verslagen: 8-2.