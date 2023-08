Programma WK atletiek: deze Nederlanders komen vandaag in actie

Vanwege het verschuiven van de series van de 5000 meter zijn ook de starttijden van de series van de 200 meter aangepast. De vrouwen starten nu op woensdag om 11.20 uur, de mannen om 12.15 uur. Bij de vrouwen doet Tasa Jiya namens Nederland mee, bij de mannen staat Taymir Burnet aan de start.

De verwachting is dat het woensdag rond 11.00 uur zo’n 32 graden is in de hoofdstad van Hongarije. Dat vindt de internationale atletiekfederatie te warm voor de deelnemers. World Athletics houdt dagelijks de temperatuur en vochtigheidsgraad in Boedapest in de gaten. Bij temperaturen boven de 30 graden wordt gekeken of het verstandig is wedstrijden te verplaatsen.

Programma Nederlanders woensdag op WK atletiek: